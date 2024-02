Przegląd imprez na weekend i walentynki w Piotrkowie. Sprawdź, co będzie się działo!

Koncert w MOK w Piotrkowie

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na walentynkowe spotkanie z piosenką. W święto zakochanych (14 lutego) w sali widowiskowo-teatralnej wystąpi Katarzyna Kołodziejczyk w programie „To właśnie miłość” Początek o godz. 19.

- Przychodzimy do Was z wyjątkową walentynkową propozycją, co nie oznacza, że na koncert zapraszamy tylko zakochanych. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą posłuchać wyjątkowego głosu naszej piotrkowskiej wokalistki Katarzyny Kołodziejczyk. "To właśnie miłość, czyli walentynkowe spotkanie z piosenką" to koncert, podczas którego usłyszcie piękne piosenki z repertuaru m.in. Jennifer Rush, Celine Dion czy też Edith Piaf. Będzie nastrojowo, romantycznie i przede wszystkim muzycznie - zapraszają pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury.