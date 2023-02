Remont na Dmowskiego w Piotrkowie. Były duże utrudnienia w rejonie ZSP nr 2 i dawnej Piomy oby, mat. UM

Ruszył remont na Dmowskiego w Piotrkowie. W godzinach szczytu powodował on duże utrudnienia w rejonie ZSP nr 2 i dawnej Piomy. Dwa odcinki ulicy Dmowskiego, od ul. Górniczej do ul. Kostromskiej oraz od ul. Złotej do ul. Częstochowskiej, przejdą przebudowę w ramach kontraktu, na który miasto pozyskało dofinansowanie zewnętrzne.