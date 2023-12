"Serce dla Zuzi" w ZSP nr 2 w Piotrkowie. Uczniowie i nauczyciele zorganizowali challenge, żeby pomóc chorej dziewczynce ZDJĘCIA

"Serce dla Zuzi" w ZSP nr 2 w Piotrkowie

Nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół Podstawowych nr 2 w Piotrkowie wykonali popularny w naszym regionie challenge "Serce dla Zuzi" i wsparli chorą dziewczynką. Piomę do wykonania zadania nominowała Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Brzozie gm. Grabica. Challenge polega na tym, że wytypowana jednostka, szkoła, urząd, stowarzyszenie itp. robią serce dla Zuzi i nominują dalej. Czas na wykonanie zadania to 72 godziny. Po utworzeniu serca należy wpłacić na konto Zuzi co najmniej 50 zł. Wytypowani, którzy nie wykonają zadania zasilają skarbonkę o 100 zł.