Śnieg w sierpniu w Rynku Trybunalskim w Piotrkowie, filmowcy kręcą spot reklamowy. Zdemontowano niektóre ogródki restauracyjne. ZDJĘCIA

Śnieg w sierpniu w Rynku Trybunalskim w Piotrkowie – filmowcy kręcą spot reklamowy

Piotrkowski rynek zajęła ekipa filmowa, która realizuje komercyjny spot filmowy dla jednej z zagranicznych sieci handlowych. Na płycie rynku pojawił się sztuczny śnieg, przy kilku witrynach bombki i inne dekoracje związane ze świętami Bożego Narodzenia. Zdjęcia do reklamy realizowane są z dużym rozmachem. Bierze w nich udział 160 statystów z Piotrkowa, Łodzi i Warszawy. Dziś filmowcy nagrywają w Piotrkowie, kolejne zdjęcia powstaną w Warszawie. Z powodu zajęcia rynku przez ekipę filmową niektórzy restauratorzy musieli zdemontować swoje ogródki. Z rynku na potrzeby filmu zniknęły ogródki Restauracji Staromiejskiej, Barber Food Bar Re-Forma oraz Umi Sushi.

Mieszkańcy Piotrkowa nie kryli dziś zaskoczenia, gdy na kamerach online telewizji ToyaGo skierowanych na Rynek Trybunalski zobaczyli śnieg. Screeny z pokrytego delikatną warstwą śniegu w rynku pojawiły się w mediach społecznościowych. Rynek był wyłączony z użytkowania, ale ochrona w przerwie zdjęć, przepuszczała przechodniów. Wiele osób robiło sobie zdjęcia w letnich strojach na tle zimowo świątecznych dekoracji.

Urokliwe zaułki piotrkowskiego rynku często kradnę serca filmowców. W Piotrkowie w zimowej scenerii kręcono m.in. zdjęcia do filmu „Listy do M. Czas Niespodzianek” z Tomaszem Karolakiem w roli głównej.