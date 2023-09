Totalny remont Szelągowskiej w Piotrkowie. Nauczyciel z Piotrkowa wystąpił w programie FILM, ZDJĘCIA

"Totalne remonty Szelągowskiej" w Piotrkowie Trybunalskim

Pan Jakub, który był bohaterem premierowego odcinka programu, jest nauczycielem. Ukończył fizykę i chemię na Uniwersytecie Łódzkim i obecnie pracuje w kilku piotrkowskich szkołach, gdzie uczy właśnie tych dwóch przedmiotów. Jak podkreśla, robi wszystko, by zarazić dzieci swoimi zainteresowaniami, jest społecznikiem. Wspólnie biorą udział w licznych konkursach i wystawiają przedstawienia, udzielają się w kołach naukowych. Pan Jakub zdobył także uprawienia do kierowania autobusem. Po pierwsze zawsze było to jego marzeniem, a po drugie - dzięki niemu dzieci mogły pojechać taniej na wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.