Staw w parku ks. Poniatowskiego już po remoncie. Jak się prezentuje? ZDJĘCIA, VIDEO

Zamontowany został m.in. kosz gabionowy, który został wypełniony kamieniem hydrotechnicznym na całym obwodzie stawu. Zabezpiecza on i dodatkowo wspiera skarpy przed osunięciem. W ramach inwestycji wyremontowano także zostaną także wyloty drenarskie oraz wyloty kanału deszczowego. Pojawiły się nowe krzewy, byliny oraz trawnik.

- Staw wygląda bardzo ładnie - mówi pan Krzysztof. - Nigdy taki nie był, bo pamiętam go jeszcze z lat 60-tych. Był ładny, a jest coraz ładniejszy. Szczególnie te brzegi i ten kamień, który jest ułożony w siatce wygląda pięknie - dodaje.

Choć prace remontowe już się zakończyły to poziom wody jest jeszcze niższy niż zwykle - jednak woda musi go napełnić w sposób naturalny, bez ingerencji człowieka - informują inwestorzy. Inwestycję wykonała firma Granit Dariusz Pylak ze Strzegomia. Wartość tego zadania to ponad 660 tys. zł (660 828,15 zł).