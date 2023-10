Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca w Piotrkowie. Kampanię promującą serce zorganizowano w Szkole Podstawowej nr 3 w Piotrkowie

- Kampanię podczas Światowego Dnia Przywracania Czynności Serca organizujemy w naszej szkole już od wielu lat, mówi Izabela Misztela, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Piotrkowie. Serce jest odpowiedzialne za nasze funkcje życiowe, pompuje krew. Ale jako humanista muszę zapytać, czym jest życie bez serca? Poeta powiedział powiedział "miej serce i patrzaj w serce", dlatego ważne jest to, żeby dzieci już od najmłodszych lat potrafiły przywrócić czynność serca, które się zatrzymało. Po to, żeby dalej mogło odpowiadać za życie człowieka, ale przede wszystkim po to, żeby mogło dalej kochać.