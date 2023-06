Zbiórka krwi w Piotrkowie. Akcja "Impuls dla serca. Bezpieczne wakacje" w Centrum Rozwoju Edukacji z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy

Akcja krwiodawstwa w Centrum Rozwoju Edukacji w Piotrkowie

Była to już druga tego rodzaju akcja w tym roku. Podczas pierwszej, z okazji Dnia Zakochanych, zebrano około 35 litrów krwi, którą oddało 70 przebadanych osób. Akcja zorganizowana w środę 14 czerwca cieszyła się nie mniejszym zainteresowaniem - pierwsze osoby ustawiały się w kolejce już po godzinie 6 rano.

- Dzisiejsza akcja odbywa się pod hasłem "Bezpieczne wakacje" - mówi Iwona Buchalska, dyrektorka Centrum Rozwoju Edukacji w Piotrkowie. - Wiemy, że wakacje to czas beztroski, natomiast chwila nieuwagi może doprowadzić do różnych wypadków. W związku z tym postanowiliśmy połączyć zbiórkę krwi z pogadanką z policją, ze strażą pożarną, z ratownikiem medycznym skierowaną dla dzieci szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Chcemy przybliżyć to, jak należy zachowywać się w sytuacjach kryzysowych - dodaje.