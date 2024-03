Mirosław Świech, najbardziej znany wolontariusz w Piotrkowie potrzebuje pomocy z powodu choroby. Ruszyła zbiórka publiczna. ZDJĘCIA

Mirosław Świech, najbardziej znany wolontariusz w Piotrkowie potrzebuje pomocy z powodu choroby

Mirosław Świech wraca do siebie po ciężkiej chorobie. Przez wiele lat pomagał innym w Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci i Młodzieży HARC, w Piotrkowskim Centrum Wolontariatu, Widzialnej Ręce Piotrków Trybunalski i Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy Abstynenckiej Pałacyk. Mirosław Świech posiada prestiżowy tytuł Wolontariusz Roku 2018, który przyznano mu w plebiscycie stowarzyszenia HARC. Otrzymał wtedy w nagrodę skuter, który przekazał na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Obecnie Mirosław Świech wraca do siebie po ciężkiej chorobie i żeby stanąć na nogach potrzebuje kupić protezę i przejść skomplikowaną rehabilitację. Ruszyła publiczna zbiórka środków na ten cel, liczy się każdy grosz. Pieniądze można wpłacać do puszek zbiórki publicznej nr 2024/1329/OR oraz na subkonto bankowe Stowarzyszenia Przyjaciól Dzieci i Młodzieży HARC, nr konta 02109025900000000147628917.