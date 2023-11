Wierzejskie Morsy rozpoczęły nowy sezon. Tak wyglądało morsowanie na Słoneczku! VIDEO, ZDJĘCIA

Wierzejskie Morsy zainaugurowały sezon na Słoneczku w Piotrkowie

Zimna woda, gorące serca i świetne humory - tak niewiele wystarczy, by z radością zanurzyć się w wodzie o temperaturze zaledwie 10 stopni Celsjusza. Wierzejskie Morsy właśnie rozpoczęły szósty sezon na jesienno-zimowe morsowanie.

Inauguracja odbyła się w sobotnie popołudnie (4 listopada) na Słoneczku w Piotrkowie przy całkiem słonecznej pogodzie. Do pełni szczęścia brakowało więc... śniegu. Do zimnej wody wskoczyło ponad 40 morsów, w tym również nowicjusze. Tuż przed zanurzeniem, przy rytmach muzyki odbyła się wspólna rozgrzewka. Chętni mogli rozgrzać się po kąpieli w gorącej saunie.

- Najlepsze warunki do morsowania to jak najniższa temperatura i śnieg - to najbardziej sprzyja morsowaniu - mówił Arkadiusz Jakubiak z Wierzejskich Morsów. - Taka kąpiel wydziela mnóstwo endorfin, na pewno poprawia odporność organizmu, a nawet jeśli zachorujemy, to przechodzimy ją lżej. To także dobre ukrwienie, szczególnie dla kobiet, tak więc tylko morsować - zachęcał do morsowania.