Wigilia z Serca we Włodzimierzowie 2022 na rzecz Patryka Wysmyka - podsumowanie akcji

Wigilia z Serca we Włodzimierzowie 2022 - podsumowanie akcji

Z powodu pandemii koronawirusa dwie ostatniej edycje Wigilii z Serca odbyły się on-line. Mury szkoły we Włodzimierzowie odwiedziło w sobotę, 17 grudnia 2022 r., co najmniej kilkaset osób. Niektórzy uczestniczyli w licytacjach, a inni wrzucali pieniądze do puszek, ale wszyscy doskonale się bawili, ponieważ każdy wiedział jak szczytny jest to cel.