Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Gdzie można głosować w Piotrkowie Trybunalskim? Lista lokali wyborczych

Podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, które swym obszarem obejmują całe województwa. Niektóre z nich są jednak połączone we wspólne okręgi. Należą do nich: podlaskie i warmińsko-mazurskie, małopolskie i świętokrzyskie, dolnośląskie i opolskie, lubuskie i zachodniopomorskie. Wyjątkiem jest województwo mazowieckie, które zostało podzielone na dwa odrębne okręgi. Większość państw nie stosuje podziału na wewnętrzne okręgi wyborcze, taki system jest obecny jedynie w Polsce, Belgii, Irlandii i Włoszech.

Lokale wyborcze w Piotrkowie Trybunalskim - lista

Akademia Piotrkowska

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie

III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego

Lokal wyborczy (dawna siedziba Ośrodka Doradztwa Rolniczego)

Miejska Biblioteka Publiczna

Miejski Żłobek Dzienny

Pogotowie Opiekuńcze

Prywatna Językowa Szkoła Podstawowa (wejście od strony ul. Szerokiej 15)

Przedszkole Samorządowe nr 11

Przedszkole Samorządowe nr 12

Przedszkole Samorządowe nr 15

Przedszkole Samorządowe nr 16

Przedszkole Samorządowe nr 19

Przedszkole Samorządowe nr 20

Przedszkole Samorządowe nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi im. Misia Uszatka

Przedszkole Samorządowe nr 26

Przedszkole Samorządowe nr 5

Przedszkole Samorządowe nr 7

Przedszkole Samorządowe nr 8

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Mikołaja Reja

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Sienkiewicza

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Trybunału Koronnego

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Polskich Olimpijczyków

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego (wejście od strony ul. Stefana Żeromskiego)

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. ks. Jerzego Popiełuszki

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5

Głosowanie w wyborach europejskich

Ile trzeba mieć lat, by móc wziąć udział w wyborach?

Wiek wymagany do uzyskania prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego może się różnić w zależności od kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Ogólnie jednak, większość państw, w tym Polska, stosuje zasadę, że obywatele muszą osiągnąć pełnoletność, czyli mają ukończone 18 lat, aby móc uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku po raz pierwszy udział w wyborach do Europarlamentu wezmą 16 i 17 – latkowie z Belgii.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania