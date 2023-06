Za nami Dni Piotrkowa 2023. Zobaczcie nowe zdjęcia i wideo z imprezy

Za nami Dni Piotrkowa 2023

Tegoroczne obchody Dni Piotrkowa zainaugurował Nocny Półmaraton Piotrkowski Wielu Kultur. Była to już siódma edycja maratonu, a na starcie stanęło ponad 500 zawodników z całego kraju.

- Cieszy nas, że bieg jest bardzo popularny i cieszy też to, że ludzie wracają do biegania, że po okresie zamknięć i obostrzeń wrócili do swoich zwyczajów sportowych - mówił Leszek Heinzel, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie.