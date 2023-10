Za nami finał Piotrkowskich Biennale. Oto zwycięzcy tegorocznego konkursu ZDJĘCIA, VIDEO

VII Piotrkowskie Biennale Sztuki rozstrzygnięte! Oto nagrodzeni artyści

Rekordowa liczba artystów z Polski wzięła udział w tegorocznej, już siódmej edycji Piotrkowskich Biennale - w najbardziej cenionej imprezie prezentującej sztuki wizualne w Polsce. W sumie 618 uczestników przygotowało ponad 1270 prac, a wśród nich instalacje, rzeźby czy obrazy. Do finału zakwalifikowano 74 prace 65 autorów. Organizatorem konkursu był Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie.

- Każda edycja piotrkowskiego konkursu jest wyjątkowa ze względu na zadany temat - podkreśla Andrzej Hoffman, dyrektor ODA w Piotrkowie. - Jest to konkurs, który skupia się wokół tematu, a nie techniki, jaką posługują się artyści. Idea konkursu była pomyślana właśnie w ten sposób, aby artyści w konkretnej materii, mogli się spotkać z artystami tworzącymi w innych mediach, by mogli się wymienić doświadczeniem, ponieważ każde medium generuje inny sposób interpretacji tematu. To powoduje, że i wystawa pokonkursowa i nadsyłane prace są wyjątkowe, bo dedykowane do konkretnego tematu.