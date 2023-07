Za nami pierwszy piknik osiedlowy w Piotrkowie. Tak bawili się mieszkańcy przy domu handlowym Merkury ZDJĘCIA, VIDEO

Pikniki będą się odbywać co tydzień aż do końca wakacji. Kolejny festyn już za tydzień, 13 lipca, tym razem na osiedlu Wyzwolenia - na orliku przy ul. Broniewskiego. Impreza rozpocznie się o godzinie 15 i potrwa do godziny 17. W czwartek, 20 lipca, odbędzie się w Parku św. Jana Pawła II. Zobaczcie, co działo się podczas pierwszego w tym sezonie festynu osiedlowego!