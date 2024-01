Za nami wernisaż wystawy Wiesława Haładaja i jego syna Tomka w Ośrodku Działań Artystycznych ZDJĘCIA

Nowa wystawa w Ośrodku Działań Artystycznych w Piotrkowie

Kolorowe, przyciągające uwagę widza, liczące nawet kilka metrów kwadratowych obrazy - to część wspólnej wystawy, którą w galerii ODA przy ul. Dąbrowskiego pokazał publiczności ojciec Tomka, Wiesław Haładaj. Z urodzenia piotrkowianin, obecnie mieszkający w Krakowie, zajmuje się grafiką, a szczególnie linorytem. Podczas wernisażu, który odbył się w sobotę, 13 stycznia, w galerii ODA przy ul. Dąbrowskiego zaprezentował malarstwo i dwa rysunki.

- Na co dzień pracujemy niezależnie, jesteśmy zupełnie różni, jeśli chodzi o podejście do sztuki i doszliśmy do wniosku, że warto to pokazać - mówił Wiesław Haładaj. - Naszym skromnym zdaniem wygląda to fantastycznie, tym bardziej, że dyrektor galerii świetnie to zaaranżował. Ważne, by tą wystawę traktować komplementarnie - dwóch Haładajów to zupełnie dwa różne spojrzenia na sztukę.