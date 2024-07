155. Piesza Pielgrzymka Piotrkowska na Jasną Górę wyruszy 11 lipca. Pójdzie zmienioną trasą. Jak się zapisać? Sprawdź szczegóły. ZDJĘCIA

155. Piesza Pielgrzymka Piotrkowska na Jasną Górę wyruszy 11 lipca

W piątek 5 lipca rozpoczną się zapisy na 155. Pieszą Piotrkowską Pielgrzymkę na Jasną Górę. Trasa tegorocznej pielgrzymki liczy 113 km. Pielgrzymi wyruszą z Piotrkowa we wtorek 11 lipca po mszy świętej w Bazylice Mniejszej p.w. św. Jakuba, dotrą na Jasną górę w piątek 14 lipca. Pierwszego dnia pątnicy pójdą zmieniona trasą.W związku z robotami drogowymi prowadzonymi na terenie powiatu piotrkowskiego pielgrzymi pójdą ulicami Kopernika, Piłsudskiego, Armii Krajowej, Żelazną i Roosevelta do kościoła w Bujnach. Następnie do Piasek, Rozprzy i Wilkoszewic. Noclegi podczas 155. Pieszej Pielgrzymi Piotrkowskiej na Jasną Górę zaplanowano w Gorzkowicach, Gidlach i Krasicach.