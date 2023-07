Piesza Piotrkowska Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszyła do Częstochowy. Około 500 pątników wędruje z hasłem "Idziemy z pośpiechem"

- Wszystkim tegoroczny, pielgrzymki na terenie Archidiecezji Łódzkiej towarzyszy hasło "Idziemy z pośpiechem", informuje ks. Paweł Słabaszewski, kierownik 154. Pieszej Pielgrzymki Piotrkowskiej na Jasną Górę. Hasło to nawiązuje do Światowych Dni Młodzieży, które odbywają się w tym roku. To hasło mówi nam, że w realizowaniu przykazania o miłości do Boga człowiek nie może być ospały, te sprawy zawsze muszą być na pierwszym miejscu. Pielgrzymom należy życzyć dobrej pogody i siły, żebyśmy z tej pielgrzymki lepsi wrócili.