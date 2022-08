Boom na budownictwo jednorodzinne w Piotrkowie. Na przedmieściach wyrastają nowe osiedla domów ZDJĘCIA

Boom na budownictwo jednorodzinne w Piotrkowie. Na przedmieściach wyrastają nowe osiedla domów

Dom w cenie mieszkania? Na rynku pierwotnym w Piotrkowie to możliwe. Jeśli weźmie się pod uwagę to, że cena metra kwadratowego w budynkach wielorodzinnych u deweloperów poszybowała do 7,8 - 8,2 tys. zł, to nowy, ponad 100-metrowy dom z ogrodem i garażem można mieć za nieco ponad 500 tys. zł.