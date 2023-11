Kolejna zmiana organizacji ruchu w Al. Armii Krajowej. Sprawdź, którędy wyznaczono objazdy

Przypomnijmy, że prace związane z wymianą nawierzchni w Al. Armii Krajowej - na odcinku od ronda Solidarności do ul. Wojska Polskiego - rozpoczęły się w połowie października. Zakres robót na tym odcinku obejmuje wymianę nawierzchni jezdni oraz uszkodzonych krawężników.

- Wraz z postępującymi etapami prac wymagane są zmiany w organizacji ruchu. Od czwartku (9 listopada) drogowcy wylewać będą asfalt na zachodniej nitce jezdni (po stronie marketu Kaufland), co wiąże się z całkowitym jej zamknięciem. Objazd poprowadzony zostanie ulicami "starą" Łódzką i Polną – informują pracownicy ZDiUM.

Jednocześnie ZDIUM apeluje także do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i przypomina, by zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie. Dotyczy to również ulic, którymi wyznaczono objazdy - bowiem na uciążliwości, m.in. zbyt szybką jazdę kierowców i brak ostrożności, skarżyli się na antenie piotrkowskiego radia mieszkańcy ul. Polnej.