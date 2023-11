Mieszkania na sprzedaż w Piotrkowie. TOP 5 najtańszych mieszkań w listopadzie 2023

Oferty tanich mieszkań w Piotrkowie. Ile zapłacimy? Ceny, oferta

Na otodom.pl znaleźliśmy kilka ofert niedrogich mieszkań. Można je kupić w przedziale cenowym od 180 tys. zł do 240 tys. zł. Niektóre nadają się do całkowitego remontu. Zlokalizowane są w centrum miasta lub w nieco spokojniejszej okolicy Piotrkowa. To mieszkania dwupokojowe lub trzypokojowe, a także do własnej aranżacji.

W galerii pokazujemy zdjęcia mieszkań, szczegóły oferty oraz ceny. Zobaczcie, za ile można kupić mieszkania w naszym mieście na rynku wtórnym. Ceny mogą zaskoczyć!