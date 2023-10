Burmistrz Sulejowa odebrał promesę na 14,5 mln zł na budowę nowego przedszkola ZDJĘCIA, VIDEO

W czwartek, 12 października, burmistrz odebrał wstępną promesę z rąk Marszałka Seniora Antoniego Macierewicza. Towarzyszyli im rodzice, dyrektorka i pracownicy przedszkola, a także najmłodsi podopieczni placówki.

- To wielki sukces, dlatego przede wszystkim chcę podziękować Rodzicom dzieci, które chodzą do obecnego Samorządowe Przedszkole w Sulejowie i Żłobek Samorządowy w Sulejowie. To oni zebrali ponad 700 podpisów pod listem otwartym w tej sprawie - mówił po przyznaniu dotacji burmistrz Wojciech Ostrowski.