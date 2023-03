Domy na sprzedaż w Piotrkowie Trybunalskim i powiecie. Wiele z nich w cenie mieszkania OFERTA, ZDJĘCIA

Domy na sprzedaż w Piotrkowie Trybunalskim i regionie. Ile kosztują?

Sprawdziliśmy oferty z ostatniego miesiąca na olx.pl i otodom.pl. Wśród domów, które wystawiono na sprzedaż jest wiele bardzo drogich nieruchomości, które kosztują nawet ponad 1 mln 300 tys. zł. Ale są również tańsze choćby od mieszkania na rynku pierwotnym. Ceny wahają się od 270 tys. zł do prawie 400 tys. zł.

Są to domy z rynku wtórnego do remontu oraz te w stanie deweloperskim - jeden z nich stoi na nowym osiedlu na Szczekanicy. To również domy z działką, w mieście i pod miastem, wolnostojące lub w zabudowie bliźniaczej, duże i mniejsze. Zobaczcie najciekawsze oferty!