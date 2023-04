Dramatyczne chwile w powiecie piotrkowskim. Policjanci w ostatniej chwili uratowali młodego mężczyznę

Dramatyczne chwile w gminie Rozprza. Policjanci w ostatniej chwili uratowali młodego mężczyznę

W świąteczny poniedziałkowy poranek, 10 kwietnia, patrol wywiadowców pojechał do gminy Rozprza, gdzie według zgłoszenia kierujący osobowym citroenem miał uderzyć w drzewo. Policjanci ustalili, że po kolizji ten samochód został odholowany na podwórko jednej z posesji obok.

- Stróże prawa odnaleźli citroena, a na nim uszkodzenia świadczące o tym, że faktycznie brał on udział w zdarzeniu drogowym. Obok posesji ujawnili także świeże ślady uderzenia pojazdu w drzewo. Wywiadowcy szybko dotarli również do miejsca zamieszkania właścicielki pojazdu. Wchodząc na podwórko usłyszeli krzyk kobiety dobiegający zza zabudowań. Pobiegli do miejsca skąd dochodził krzyk. W drewnianej komórce zauważyli kobietę, a obok niej wiszącego młodego mężczyznę - informuje Dagmara Mościńska z zespołu prasowego KMP w Piotrkowie.