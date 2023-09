Dzień Archiwisty w Archiwum Państwowym w Piotrkowie. Tegoroczne święto nawiązuje do postaci Michała Rawity Witanowskiego ZDJĘCIA, VIDEO

- Na moim stanowisku podczas gry archiwalnej uczniowie mają odnaleźć słowo Piotrków w tekście łacińskim z dokumentu pochodzącego z XIII wieku, mówi Aleksy Piasta, z-ca dyrektora Archiwum Państwowego w Piotrkowie. Sprawia im to sporo problemów, ponieważ słowo Piotrków nie jest we współczesnym brzmieniu Piotrków Trybunalski tylko jest troszeczkę zniekształcone. I to jest ta podstawowa trudność, mamy przy tym mnóstwo zabawy.