Dzień Edukacji Narodowej 2023 w Piotrkowie. Oto nauczyciele nagrodzeni przez prezydenta miasta ZDJĘCIA

Dzień Edukacji Narodowej 2023 w Piotrkowie Trybunalskim

Z okazji święta edukacji prezydent Krzysztof Chojniak spotkał się z nauczycielami oraz pracownikami administracji i obsługi w piotrkowskich palcówkach oświatowych, by podziękować za trud i wysiłek, jaki wkładają w edukację dzieci i młodzieży. Tegoroczne obchody "Dnia Nauczyciela" zorganizowano w piątek (20 października) w Mediatece w Piotrkowie.

- Miniony rok był czasem szczególnym oraz niełatwym dla całej wspólnoty tworzącej system oświatowy w naszym mieście - mówił podczas uroczystości prezydent Krzysztof Chojniak, po czym podziękował za zaangażowanie w sprawy dotyczące funkcjonowania miasta. - Począwszy od zapewnienia dachu nad głową dla uchodźców z Ukrainy, a skończywszy na remontach placówek oświatowych. Choć przede wszystkim dbacie Państwo o naukę i wychowanie dzieci i młodzieży oraz o dobre imię szkoły, w której pracujecie. Cieszy również to, że włączacie się Państwo w sprawy ogólne związane z miastem. Wykazujecie się dużą troską o to, co dzieje się w naszym mieście. Życzę Państwu, aby misja zawodu nauczycielskiego, to przeświadczenie, że robicie coś dobrego i pożytecznego towarzyszyła Wam każdego dnia - dodał prezydent.