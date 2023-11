Gdzie warto się bawić w najbliższy weekend 24-26 listopada nie tylko w Piotrkowie. PRZEGLĄD IMPREZ

- Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników nocnego nieba na seans do rodzimego planetarium. Początek o godz. 10. W przypadku dużego zainteresowania zorganizujemy drugie spotkanie o godz. 12:00 – zapraszają pracownicy CIT.

Do tegorocznej 7. edycji Piotrkowskiego Biennale Sztuki 2023 zgłosiła się rekordowa w historii konkursu liczba uczestników - 618 autorów przedstawiło do oceny 1275 prac. Do II etapu zakwalifikowano 74 prace zgłoszone przez 65 autorów. Tematem przewodnim tegorocznego Biennale był "Stoicki impuls".

Harmonogram spotkań:

24.11.2023., godz. 17.00 Katarzyna Pyka, galeria ODA, ul. Sieradzka 8

1.12.2023., godz. 17.00 Mikołaj Sęczawa, galeria ODA, ul. Dąbrowskiego 5

8.12.2023., godz. 17.00 Marek Elsner, galeria ODA, ul. Sieradzka 8