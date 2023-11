Ponad 20 lat od śmierci Waldemara Goszcza. W weekend odbędzie się festiwal piosenki jego pamięci ZDJĘCIA

- Pamięci Waldka Goszcza poświęcony jest organizowany przez nas w dniach 25-26 listopada w Wolborzu pierwszy Ogólnopolski Festiwal Artystyczny. Waldek spełniał swoje marzenia, a to co robił dodawało mu z pewnością skrzydeł. Zaprosiliśmy do udziału w festiwalu lubiącą śpiewać młodzież w wieku 15-18 lat, by podobnie jak Waldek, nie bała się spełniać marzeń - informuje w mediach społecznościowych Wolborskie Centrum Kultury.