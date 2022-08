Giełda staroci w Piotrkowie. Co można kupić przy zamku królewskim? 21.08.2022 - ZDJĘCIA

Piotrkowska giełda staroci odbywa się od godz. 7:00 do 14:00. Można na niej kupić (lub tylko obejrzeć) wiele różności, m. in. stare książki, płyty, kasety, monety, porcelanę, ceramikę, zegary, militaria, antyki i przedmioty z duszą. Piotrkowska giełda staroci to też okazja do spotkań pasjonatów i wymiany doświadczeń.