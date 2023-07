Interaktywna wystawa "O marmo!" z Centrum Nauki Kopernik w Goleszach Dużych. Dzieci przez zabawę uczyly się matematyki. ZDJĘCIA Dariusz Śmigielski

Interaktywna wystawa "O matmo!" z Centrum Nauki Kopernik w Goleszach Dużych. Podczas wystawy można było m.in. sprawdzić, co to jest szyfr Cezara, czy istnieje idealna asymetria oraz co wspólnego mają sznurkografy ze współczesnymi wyszukiwarkami internetowym. ZDJĘCIA