Jubileusz Przedszkola Samorządowego nr 1 w Piotrkowie. Placówka świętuje 50-lecie ZDJĘCIA

- Cały czas staramy się, aby dzieci chodzące do naszego przedszkola czuły się jak w domu, co sprzyja przyswajaniu wiedzy i lepszemu rozwijaniu się. Chcemy też, aby nasi podopieczni mieli poczucie własnej wartości oraz nie traciły tej dziecięcej radości w przyszłych latach. Dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają przez te lata przyczyniając się do tego, że nasi podopieczni chętnie wracają do naszego przedszkola – mówiła podsumowując uroczystości dyrektorka przedszkola, Agnieszka Rogut.