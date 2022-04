Kolejna awaria ciepłociągu w Piotrkowie przy ul. Dmowskiego, 11.04.2022 oby

Do kolejnej awarii ciepłociągu w Piotrkowie przy ul. Dmowskiego doszło w poniedziałek, 11.04.2022. To już trzecia awaria w ciągu ostatniego miesiąca w tym samym rejonie miasta. Przerwa w dostawie ciepła do budynków, w tym ciepłej wody, planowana jest na wtorek 12 kwietnia.