Koncert pieśni religijno-patriotycznych w Rozprzy. W kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wystapił zespół Forteca. ZDJĘCIA

Podczas spektaklu słowno-muzycznego nawiązano do prezentacji historii Polski Niepodległej i bohaterów narodowych. Unikatowa koncepcja, podniosła atmosfera i animacje w barwach biało-czerwonych przy muzyce oddającej podniosłość i charakter inicjatywy wykreowały wysublimowaną inscenizację stanowiąc połączenie dzieła artystycznego z wiedzą historyczną. Wśród utworów zaprezentowanych w czasie koncertu przeważały teksty nawiązujące do przekazów historycznych i wiary, dając świadectwo miłości do Ojczyzny dzięki muzycznemu przekazowi dla odbiorców. Utwory muzyczne były przeplatane informacjami o życiu i działalności bohaterów.

- Takie wydarzenia jak koncert pieśni religijno-patriotycznych w Rozprzy pomagają dbać o o tożsamość narodową dzięki utrwalaniu wiedzy o bohaterach związanych z naszą historią, mówi Paweł Kowalczyk, radny wojewódzki