Łódzkie grało w szachy w Piotrkowie Tryb. Wielki turniej szachowy z udziałem piotrkowskich uczniów - ZDJĘCIA

Centrum Rozwoju Edukacji w Piotrkowie zorganizowało plenerową grę w szachy pn. "Królewska roszada". Impreza, w której wzięli udział najmłodsi piotrkowscy uczniowie, odbyła się w czwartkowe przedpołudnie (27 kwietnia) w ramach wojewódzkiego projektu "Łódzkie gra w szachy".

- To projekt, który realizujemy już kolejny rok - mówił Zbigniew Ziemba, wicemarszałek województwa łódzkiego. - Gra w szachy to wyjątkowa aktywność intelektualna, rozwija wyobraźnię, logiczne myślenie, podejmowanie decyzji w sytuacji stresowej. A to jest bardzo przydatne zarówno w doświadczeniach młodzieńczych, jak i dorosłym życiu.

Gra w szachy to przede wszystkim dobra okazja do zabawy, a młodzi piotrkowianie pokazali, że potrafią świetnie grać i przy tym dobrze się bawić. Dla niektórych był to początek nauki, ale wśród uczestników byli też zawodnicy, dla których gra w szachy to już rodzinna tradycja.