Marszałek Antoni Macierewicz: „Donald Tusk chce przekształcić sejm w agenturę rosyjską”. WIDEO

Na pytanie o podsumowanie tegorocznej kampanii wyborczej, marszałek odpowiada: „To jest najbardziej istotna w naszej historii kampania. To jest kampania, która rozstrzyga czyja będzie Polska. […] Różne rzeczy możemy mówić o naszych charakterach, ale wtedy kiedy problem polega na decyzji o niepodległości. Wtedy wszyscy przedstawiciele narodu mają jednoznaczne stanowisko.”

Antoni Macierewicz w dosadnych słowach wypowiada się na temat przeszłości Bogusława Wołoszańskiego, gdy był agentem Służb Bezpieczeństwa PRL.

- To był człowiek, który kierując działem telewizji w stanie wojennym, wspierał stan wojenny, wspierał atak na Pana Prezydenta Reagana a co więcej, współpracował z funkcjonariuszem sowieckiego wywiadu. Informacje na temat przeszłości w SB lidera piotrkowskiej listy Koalicji Obywatelskiej do Sejmu RP zostały ujawnione przez Instytut Pamięci Narodowej.