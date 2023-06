Mieszkaniec Piotrkowa prowadził mając 2,5 promila i prawie potrącił policjanta!

Do zatrzymania pijanego kierowcy doszło w sobotę 10 czerwca przed godziną 20 na parkingu przy ul. Roosevelta w Piotrkowie. Funkcjonariusz tutejszej komendy w czasie wolnym od służby zwrócił uwagę na hondę, której tor jazdy i zachowanie podróżujących nią mężczyzn wskazywało, że mogą oni być pod wpływem alkoholu. Kierowca gwałtownie wjechał na parking i prawie potrącił policjanta.

Kiedy kierowca wysiadł z samochodu, funkcjonariusz podbiegł do niego i widząc, w jakim jest stanie zabrał mu kluczyki, po czym powiadomił o sytuacji dyżurnego piotrkowskiej komendy, a ten wysłał na miejsce policjaantów ruchu drogowego.

Mundurowi sprawdzili stan trzeźwości kierowcy. Okazało się, że mieszkaniec Piotrkowa ma blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Usłyszał już zarzut kierowania

w stanie nietrzeźwości. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 2 lat wolności - informuje asp. sztab. Izabela Gajewska z Komendy Powiatowej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.