Noc Świętych w Wolborzu. Dzieci świetnie się bawiły prezentując stroje świętych w kościele parafii św. Mikołaja w Wolborzu. ZDJĘCIA, VIDEO

- Noc Świętych, to bardzo ciekawa inicjatywa, mówi Adam Kołodziejczyk, animator scholi parafialnej w Wolborzu. Jako rodzic widzę, że pozwala to zjednoczyć świetnie życie rodzinne. Przyjemnością jest sama praca przy przebraniach i wyszukiwanie postaci świętych, za które się przebieramy. Przy okazji dowiadujemy się więcej o życiu tych postaci. To jest świetnie spędzony rodzinnie czas, który służy dobremu celowi.