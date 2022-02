Ośrodek Borki nad Zalewem Sulejowskim na starych zdjęciach. Czasy świetności i upadku...

Przez ponad 30 lat Borki (od lat 70.) cieszyły się wielką popularnością. Za czasów kiedy ośrodkiem kierował wieloletni dyrektor Hieronim Nawrocki ośrodek dziewięć razy zdobywał tytuł „Mister Camping” w rankingu Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu. Trudno było tu znaleźć miejsce na kempingu i polach namiotowych. Oblegane były kawiarnie i restauracje.

Borki jako Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy przestały funkcjonować w 2010 r., prawie trzy lata po tym, jak zostały przejęte przez powiat. Przez dłuższy czas nikt nie miał pomysłu, co z Borkami zrobić. Początkowo był nawet dzierżawiony, ale bardzo krótko. Radni już w 2009 r. postanowili ośrodek sprzedać. Mówiło się, że jest wart ok. 30 mln zł. Od tej pory ogłoszono wiele przetargów, a wartość ośrodka systematycznie malała. Ostatnia cena, wywoławcza to ok. 5 mln zł, a i tak nie było na niego chętnych.