Piotrków Trybunalski sprzed lat. Zobaczcie stare zdjęcia znanych miejsc w Piotrkowie oprac. dg

Piotrków Trybunalski na starych zdjęciach z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Zakończenie w Warszawie ostatniego VIII etapu na trasie Piotrków Trybunalski – Warszawa międzynarodowego wyścigu kolarskiego Dookoła Polski. 1939 mat. Narodowe Archiwum Cyfrowe Zobacz galerię (52 zdjęcia)

Sięgnęliśmy do archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego, by pokazać naszym Czytelnikom Piotrków na unikatowych zdjęciach. To fotografie prezentujące piotrkowskie kościoły, słynny "Pekin", a także huty szkła czy miejskie ulice i piotrkowian. Zobaczcie archiwalne zdjęcia z NAC!