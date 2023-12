Piotrków Trybunalski sprzed lat. Zobaczcie unikatowe zdjęcia mieszkańców i znanych miejsc w Piotrkowie oprac. dg

Piotrków Trybunalski na starych zdjęciach z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Artyści teatru amatorskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Fotografia grupowa artystów teatru. Część z nich ubrana w stroje ze sztuki "Skąpiec" Moliera. Widoczny m.in. kierownik teatru prof. Byczyński (stoi 2. z prawej). 1932 mat. Narodowe Archiwum Cyfrowe Zobacz galerię (53 zdjęcia)

Sięgnęliśmy do archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego, by pokazać trybunalski gród na unikatowych zdjęciach. To fotografie prezentujące piotrkowskie kościoły, słynny "Pekin", a także huty szkła czy miejskie ulice i piotrkowian nawet przed stu laty. Zobaczcie archiwalne zdjęcia z NAC!