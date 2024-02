Spotkanie autorskie z Andrzejem Kobalczykiem w Piotrkowie i promocja najnowszej książki ZDJĘCIA

Andrzej Kobalczyk gościem Mediateki w Piotrkowie. Promocja książki "Od Sulejowa po Smardzewice. Opowieść o Zalewie Sulejowskim”

Andrzej Kobalczyk - tomaszowski dziennikarz i popularyzator lokalnej historii, przez lata związany z naszym miastem, był gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie. Na spotkanie z autorem przybyło wielu pasjonatów historii i przyjaciół dziennikarza.

Okazją była promocja jego najnowszej, już siódmej książki pt. "Od Sulejowa po Smardzewice. Opowieść o Zalewie Sulejowskim", która upamiętnia 50. rocznicę oficjalnego przekazania do użytku Zbiornika Wodnego Sulejów, czyli Zalewu Sulejowskiego, oraz Wodociągu Sulejów-Łódź. Rocznica minęła 21 grudnia 2023 roku.

Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać wielu ciekawostek dotyczących nie tylko żeglarstwa i Zalewu Sulejowskiego, ale przede wszystkim Pilicy - ukochanej rzeki Andrzeja Kobalczyka. Opowieściom nie było końca.

- Pilica jest osią moich książek - w dalszy lub bliższy sposób dotyczą Pilicy, ponieważ Pilica przepływa też właściwie przez moje życie i przeze mnie, powiedziałbym nawet - mówił Andrzej Kobalczyk. - To jest moja rzeka domowa - 50 metrów od niej się urodziłem, obok niej wychowałem - jestem w bliskiej więzi z tą rzeką, i aby ta moja miłość do Pilicy nie była platoniczna - tak to mogę określić, staram się coś dla niej zrobić. 20 lat poświęciłem na tworzenie Skansenu Rzeki Pilicy, a w tej chwili skupiłem się na książkach, które cały czas wokół tej rzeki się obracają - dodał.