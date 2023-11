Nowa wystawa przed Akademią Piotrkowską. Co przedstawia? ZDJĘCIA, VIDEO

Wspólnie z Witoldem Amiłowskim wspominają, że było trudno - były głodówki, przymusowa praca, nawet wtedy, gdy jej brakowało, kopanie rowów, szykany, przesłuchania, psychiczne i fizyczne znęcanie się nad internowanymi.

- Było trudno. Nie narzekaliśmy na to, bo byliśmy świadomi tego, co nas może spotkać. Musieliśmy tę działalność podjąć, żeby doprowadzić do takiego stanu, jaki mamy w tej chwili - dodaje Witold Amiłowski, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia "Chełminiacy 1982".