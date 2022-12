Ostatnia niezałatwiona sprawa obrończyni panny "S", mec. Ewy Juszko-Pałubskiej Marek Obszarny

Mecenas Ewa Juszko-Pałubska z synem Michałem, artystą kabaretowym, tuż po otrzymaniu Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski w Tomaszowie Mazowieckim fot. Dariusz Śmigielski

Jeżeli tacy idealiści jak ty odchodzą od władzy, to wpuścicie do Parlamentu barachło i ciężko tego pożałujecie - powiedział Jacek Kuroń po tym, jak Ewa Juszko-Pałubska, adwokatka z Piotrkowa, już w wolnej Polsce, odmówiła zostania senatorem. Przypominamy archiwalny artykuł pt. "Ostatnia niezałatwiona sprawa obrończyni panny "S" o mec. Ewie Juszko-Pałubskiej, który ukazał się w Dzienniku Łódzkim we wrześniu 2009 roku.