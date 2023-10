Piotrkowski HARC ogłasza konkurs "Wolontariusz Roku 2023". Kandydatów do zaszczytnego tytułu można zgłaszać do 15 listopada 2023 roku

- Wielu wolontariuszy każdego dnia działa bezinteresownie na rzecz innych, mówi Arkadiusz Wojtysiak, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży HARC w Piotrkowie. Poświęcają swój czas wolny, by nasz wspólny świat był lepszy, żeby było w nim więcej ciepła, dobroci, by żadna istota nie cierpiała z bólu, głodu czy samotności. Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje z terenu Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego, w których czynnie działają wolontariusze do zgłoszenia swojego kandydata - kogoś, kto w tym roku okazał się wyjątkowo gorącym sercem.