Piotrkowskie Morsy inaugurują sezon 2023/2024 pod hasłem Halloween, zapraszają wszystkich chcących morsować na kąpielisko "Słoneczko"

- To będzie wyjątkowa inauguracja sezonu, mówi Żaneta Jedlińska grupy Piotrkowskie Morsy. Każdy mors będzie w przebraniu nawiązującym do święta Halloween. Będzie ścianka do robienia zdjęć i świąteczne dekoracje hallowenowe. Nie zabraknie tradycyjnego ogniska i rozgrzewającej zupy dyniowej. Będziemy się bawić w świetle pochodni.