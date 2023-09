Plener artystyczny uczniów Liceum Sztuk Plastycznych przy ZSP nr 6 w Piotrkowie. Młodzi artyści doskonalą swój warsztat na Podklasztorzu

- Plener jest czymś świeżym, co ja jako czwartoklasistka mam pierwszy raz, mówi Daria Grochulska uczennica 4 klasy LSP w Piotrkowie. Dopiero poznaję, jak się maluje w plenerze. Wiadomo, że warunki są inne i zupełnie inaczej podchodzi się wtedy do sztuki. Plener, to coś wzbogacającego edukację, szczególnie malowanie w naturze, gdzie wszystko nas samo z siebie inspiruje.