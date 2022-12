Poważna awaria ciepłociągu w Piotrkowie, mogą wystapić problemy z ogrzewaniem ZDJĘCIA

Poważna awaria ciepłociągu w Piotrkowie, mogą wystąpić problemy z ogrzewaniem

Do poważnej awarii ciepłociągu doszło w środę 14.12.2022 po godz 13, przy ul. Hutniczej w Piotrkowie. Zdecydowana część miasta na czas usunięcia awarii będzie ogrzewana z innej miejskiej ciepłowni przy ul. Orlej. Można spodziewać się spadku temperatury ogrzewania w niektórych blokach.

Służby Elektrociepłowni Piotrków pracują w miejscu awarii i szacują jej rozmiary. Do godz. 16 nie udało się dostać do uszkodzonej części ciepłociągu.

Przy ul. Hutniczej rozszczelnił się ciepłociąg, to jest główna magistrala o średnicy 500 mm z ciepłowni przy ul. Rolniczej relacjonuje obecny na miejscu awarii Marek Krawczyński, prezes Elektrociepłowni Piotrków. Trudno obecnie ocenić przyczynę awarii, mogła być wada materiał. Gdy odkryjemy ciepłociąg będziemy wiedzieć więcej, obecnie zdejmujemy łupki. Przełączamy wszystko co można przełączyć na ogrzewanie z elekrociepłowni przy ul. Orlej, ale mogą zdarzyć się gdzieś momenty niedogrzania na krańcach Piotrkowa, jeśli zabraknie mocy. Jest ryzyko, że przy ul. Hutniczej nie będzie ciepła. Awaria jest poważna, ale robimy wszystko co w naszej mocy, aby jak najszybciej usunąć usterkę i przywrócić pełne dostawy ciepła do mieszkań