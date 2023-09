Powiat piotrkowski. Smaki Regionu Łódzkiego. Kalafior faszerowany – prosty w przygotowaniu, wykwintny w smaku

Jolanta Skupień z Koła Gospodyń Wiejskich w Sobakówku zachęca do przygotowania kalafiora faszerowanego.

Składniki:

1 kalafior,

50 dag mielonego mięsa wieprzowego,

1 cebula,

sól, pieprz,

10 dag żółtego sera,

majonez (4 łyżki).

Przygotowanie:

Kalafiora gotujemy ok. 8-10 minut w lekko osolonej wodzie.

Cebulę obieramy i drobno siekamy. Mieszamy z mięsem, doprawiamy.

Wypełniamy od dołu przestrzenie między różyczkami kalafiora.

Ser ścieramy na tarce o dużych oczkach, mieszamy z majonezem i smarujemy kalafiora.

Wkładamy do naczynia żaroodpornego. Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 st. C. Pieczemy ok. 90 minut. Po ok. 45 minutach przykrywamy folią aluminiową.

Kalafior znany jest od zawsze. A upieczony z mięsem można podawać jako osobne wykwintne danie.

Pani Jolanta Skupień dodaje, że najlepiej użyć sera typu gouda. On po starciu i połączeniu z majonezem stworzy na kalafiorze ładną „czapkę”.