Przed nami jubileuszowe Trybunały Uśmiechu 2023. Tak się śmialiśmy i bawiliśmy w minionych latach! ZDJĘCIA

Wkrótce Trybunały Uśmiechu 2023 w Piotrkowie. Święto kabaretu już od 19 października

Trybunały Uśmiechu, początkowo Trybunały Kabaretowe, bawią już od 20 lat. Dokładnie dwadzieścia lat temu po raz pierwszy ze sceny piotrkowskiego MOK-u padły słowa: Trybunały Kabaretowe uważamy za otwarte! - wspominają organizatorzy i pomysłodawcy festiwalu.

Wówczas, w październiku 2003 roku, słowa te wspólnie wypowiedzieli Magda Kociołek, Michał Pałubski i Bartek Gumulec (ówczesny kabaret Nie My) w towarzystwie pierwszej gwiazdy kabaretu – Zenona Laskowika. - To właśnie on zafascynowany naszym pomysłem przyjechał do Piotrkowa, by dać artystyczny kierunek nowemu, raczkującemu przeglądowi młodych kabaretów - wspomina Bartek Gumulec.

Trybunały z roku na rok zdobywały coraz większą popularność, a w 2017 roku uchwalono pierwszą w Polsce Konstytucję Kabaretową. Formuła festiwalu zmieniała się, ale co roku na kabaretowej scenie gościły najlepsze zespoły kabaretowe, w tym m.in. uwielbiany nie tylko przez piotrkowską publiczność kabaret Hrabi, a także wschodzące gwiazdy polskiego kabaretu.