Przedszkole Happy Kids w Piotrkowie świętuje jubileusz 5-lecia. Tak się bawiły szczęśliwe przedszkolaki! ZDJĘCIA

5-lecie przedszkola językowego Happy Kids w Piotrkowie Trybunalskim

Zaczęło się pięć lat temu - początkowo z 20 młodymi podopiecznymi i niedużą kadrą nauczycieli, dziś przedszkole kształci i opiekuje się 180 przedszkolakami w kilku grupach wiekowych.

- Chyba sprowokowały mnie do tego moje dzieci, które chodziły do placówki, z której nie byłam zadowolona - mówi o początkach przedszkola dyrektorka, Monika Grabowska. - Wymyśliłam, że stworzę takie miejsce, gdzie chętnie oddałabym swoje dzieci pod opiekę i tak to się zaczęło. Po niemal rocznym remoncie, pięć lat temu w sierpniu zaczęliśmy pracować - dodała.